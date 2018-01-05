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| | В Москве в вагоне поезда метро умер пассажир

В Москве в вагоне поезда метро умер пассажир

Сегодня, 01:30
4 января в московском метрополитене произошел несчастный случай с летальным исходом. Пассажиры подземки стали свидетелями того, как в вагон поезда на Калужско-Рижской линии зашел человек, а едва состав начал движение от остановки «Ботанический сад», гражданин почувствовал себя плохо.

В Москве в вагоне поезда метро умер пассажир

 

Мужчина упал без сознания. Возможной причиной резкого ухудшения самочувствия и обморока считают сердечный приступ. По прибытии поезда к ВДНХ, пассажир скончался. Труп москвича вынесли из поезда и положили на скамейку на станции. Свидетели сообщили, что пока состав доехал к ВДНХ, мужчина стал синим. На станции горожане вызвали дежурную и полицейских. Также туда приехали медики.

На данный момент выясняются все детали произошедшего. Тело пассажира доставили в морг, где его исследуют судмедэксперты и дадут точное заключение о причине гибели.
Дарья Светозарова
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