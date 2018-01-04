В США пассажирский самолет пропал с радаров после вылета

Мнения
О громких ограблениях.
От Редактора
Космологи убеждены в своей правоте.
Пакистанский самолет, принадлежащий авиакомпании-перевозчика Pakistan International Airlines, пропал с радаров. Об этом сообщают многочисленные СМИ.
Военно-транспортный самолет Ан-32, принадлежащий ВВС Индии, на борту которого пребывали свыше 20 человек, пропал с радаров во время пересечения Бенгальского
Небольшой самолет 22 октября вылетел из Кипра и вскоре исчез с радаров. Летательный аппарат направлялся в Бейрут. На его борту находилось два человека.