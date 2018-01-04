В США пассажирский самолет пропал с радаров после вылета

Пассажирский самолет был объявлен пропавшим без вести у берегов Соединенных Штатов. Следовал он из американской Оклахомы в столицу Гайаны, Джорджтаун. Также уточняется, что воздушное судно было объявлено исчезнувшим вечером в среду, вскоре после вылета из воздушной гавани Wiley Post.

В береговой охране отметили, что на данный момент уже была начата поисковая операция. Не исключается, что произошло крушение. Как одна из зон поиска выделена внушительная территория Мексиканского залива. В этот район из города Фрипорт уже отправился самолет со спасательным отрядом.

Местное издание Breaking 911 утверждает также, что на данный момент остается неизвестным, сколько человек находилось на борту пропавшего воздушного судна. Не уточняют этого и в администрации аэропорта, ответственного за вылет.

Стоит добавить, что еще в июне текущего года с радаров пропал также и военный самолет на территории Мьянмы. Обломки судна позже обнаружили уже в море. В результате крушения тогда погибли 122 человека.

Николай Офицеров