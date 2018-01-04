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| | СК ищет свидетелей ДТП в Югре с десятью погибшими

СК ищет свидетелей ДТП в Югре с десятью погибшими

Сегодня, 12:30
Представители Следственного комитета Российской Федерации в данный момент организовали ряд оперативно-следственных мероприятий, направленных на поиски возможных свидетелей ДТП, случившегося в Югре, в котором погибли 10 человек.

СК ищет свидетелей ДТП в Югре с десятью погибшими

 

В дорожной аварии, случившейся в Югре, среди погибших 10 человек также числилось и четыре ребёнка. Напомним, трагедия произошла в минувшую среду, 3 января, на отрезке трассы «Нягань – Ханты-Мансийск», когда легковой автомобиль марки Mazda врезался в транспортное средство марки Renault. По распоряжению СК России было возбуждено уголовное дело, которое передано непосредственно представителям отдела, занимающегося особо важными делами.

Всех людей, обладающих какой-нибудь информацией о случившемся происшествии, представители Следственного комитета просят предоставить имеющиеся данные по телефону 8-950-502-74-52.
Александр Вест
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