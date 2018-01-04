В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Казани мужчина украл в секс-шопе надувную куклу

В Казани мужчина украл в секс-шопе надувную куклу

Сегодня, 11:17
30 декабря в Казани мужчина посетил секс-шоп, расположенный по улице Ершова. Гражданин внимательно ознакомился с ассортиментом магазина, а затем взял надувную куклу и покинул помещение, забыв пройти в кассу и оплатить приобретение товара. 

В Казани мужчина украл в секс-шопе надувную куклу

 

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Камеры наблюдения зафиксировали молодого человека, похитившего секс-игрушку. Полицейские разыскивают вора, пока им не удается установить личность злоумышленника. По словам владельца заведения, нанесенный ущерб магазину составляет три тысячи рублей. Это не первый подобный инцидент, произошедший в Казани.

Прежде неизвестный мужчина вынес из торгового заведения коробку «для взрослых». Ее стоимость составляет 2,8 тысяч рублей. По словам продавцов случаи воровства увеличиваются в преддверии праздников.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Великобритании вор украл из секс-шопа надувную куклу
В Великобритании вор украл из секс-шопа надувную куклу

В Великобритании местный житель украл из секс-шопа надувную куклу ценой в 300 фунтов стерлингов. Кража произошла в Манчестере.

Мужчина с электрошокером ограбил секс-шоп в центре Москвы
Мужчина с электрошокером ограбил секс-шоп в центре Москвы

В центре Москвы, Басманный район, мужчина с электрошокером ограбил секс-шоп. Добычу злоумышленника составила женская косметичка.

В Москве 40-летний мужчина похитил секс-куклу из интим-магазина
В Москве 40-летний мужчина похитил секс-куклу из интим-магазина

Вчера один из интим–магазинов Москвы был ограблен 40-летним местным жителем. По информации портала Рен.ТВ, мужчина похитил надувную куклу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости