В Казани мужчина украл в секс-шопе надувную куклу

30 декабря в Казани мужчина посетил секс-шоп, расположенный по улице Ершова. Гражданин внимательно ознакомился с ассортиментом магазина, а затем взял надувную куклу и покинул помещение, забыв пройти в кассу и оплатить приобретение товара.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. Камеры наблюдения зафиксировали молодого человека, похитившего секс-игрушку. Полицейские разыскивают вора, пока им не удается установить личность злоумышленника. По словам владельца заведения, нанесенный ущерб магазину составляет три тысячи рублей. Это не первый подобный инцидент, произошедший в Казани.Прежде неизвестный мужчина вынес из торгового заведения коробку «для взрослых». Ее стоимость составляет 2,8 тысяч рублей. По словам продавцов случаи воровства увеличиваются в преддверии праздников.