Девушку, обещавшую заняться сексом с третью жителей Италии, покусала собака

Только сейчас раскрылись подробности инцидента, произошедшего в Италии ещё в октябре 2017 года, когда на популярную модель напала собака, искусав ей лицо. Ранее девушка обещала секс всем участникам протеста против конституционной реформы.

В данный момент в официальном аккаунте Паолы Саулино появляются всё новые и новые пикантные фотографии красавицы, которая радует своих многочисленных поклонников публикациями. Однако прошлой осенью девушка была не в состоянии заниматься привычным модельным бизнесом из-за всех швов, которые пришлось наложить на её лицо. По словам Паолы, она всего лишь хотела погладить чёрного бродячего пса, как вдруг тот решил наброситься на неё, укусив модель несколько раз за лицо.

Александр Вест

Отметим, широкую популярность Саулино получила, пообещав заняться любовью со всеми итальянцами, которые выступили бы против осуществления конституционной реформы в стране.