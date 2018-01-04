Девушку, обещавшую заняться сексом с третью жителей Италии, покусала собака

В данный момент в официальном аккаунте Паолы Саулино появляются всё новые и новые пикантные фотографии красавицы, которая радует своих многочисленных поклонников публикациями. Однако прошлой осенью девушка была не в состоянии заниматься привычным модельным бизнесом из-за всех швов, которые пришлось наложить на её лицо. По словам Паолы, она всего лишь хотела погладить чёрного бродячего пса, как вдруг тот решил наброситься на неё, укусив модель несколько раз за лицо.
Отметим, широкую популярность Саулино получила, пообещав заняться любовью со всеми итальянцами, которые выступили бы против осуществления конституционной реформы в стране.