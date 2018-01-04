В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Мексике крокодил утащил ребёнка под воду

В Мексике крокодил утащил ребёнка под воду

Сегодня, 09:13
В штате Оахака в южной части Мексики произошло очередное нападение крокодила на человека, которое стало уже седьмым по счёту. В этот раз хищник утащил ребёнка под воду.

В Мексике крокодил утащил ребёнка под воду

 

В ряде местных СМИ в Мексике указывается, что инцидент произошёл ещё 1 января, когда семья с детьми отдыхала в городе Пинотепа-Насиональ на пляже у реки. Очевидцы произошедшего заявили о том, что видели, как речной хищник схватил 12-летнего ребёнка и немедленно скрылся под водой с добычей. На место инцидента сразу же были вызваны представители спасательных служб. Власти заявили, что спасательно-поисковая операция будет длиться до тех пор, пока тело, или останки ребёнка не будут найдены.

31 декабря в Национальном парке Матобо, расположенном в южной части Зимбабве, крокодилы атаковали туристов. В результате нападения хищников один пострадавший расстался с жизнью, так и не дождавшись приезда врачей. Туристы использовали запрещённую в заповеднике надувную лодку, которая привлекла внимание крокодилов.
Александр Вест
Новости по теме
В Зимбабве крокодилы напали на туриста
В Зимбабве крокодилы напали на туриста

Дикие крокодилы, содержащиеся в национальном парке Матобо, напали на двух туристов, плавающих в их водоёме на резиновой лодке.

В США аллигатор в Диснейленде утащил ребенка под воду
В США аллигатор в Диснейленде утащил ребенка под воду

Отдых американской семьи в Диснейленде штата Флорида (США) завершился трагедией. Аллигатор напал на ребенка двух лет и утащил его под воду.

В Австралии купавшуюся женщину утащил крокодил
В Австралии купавшуюся женщину утащил крокодил

В Австралии в штате Квинсленд на одну из купавшихся женщин напал крокодил и утащил. К сожалению, это не первое нападение рептилии в данном регионе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости