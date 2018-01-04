В Мексике крокодил утащил ребёнка под воду

В штате Оахака в южной части Мексики произошло очередное нападение крокодила на человека, которое стало уже седьмым по счёту. В этот раз хищник утащил ребёнка под воду.

Александр Вест

В ряде местных СМИ в Мексике указывается, что инцидент произошёл ещё 1 января, когда семья с детьми отдыхала в городе Пинотепа-Насиональ на пляже у реки. Очевидцы произошедшего заявили о том, что видели, как речной хищник схватил 12-летнего ребёнка и немедленно скрылся под водой с добычей. На место инцидента сразу же были вызваны представители спасательных служб. Власти заявили, что спасательно-поисковая операция будет длиться до тех пор, пока тело, или останки ребёнка не будут найдены.31 декабря в Национальном парке Матобо, расположенном в южной части Зимбабве, крокодилы атаковали туристов. В результате нападения хищников один пострадавший расстался с жизнью, так и не дождавшись приезда врачей. Туристы использовали запрещённую в заповеднике надувную лодку, которая привлекла внимание крокодилов.