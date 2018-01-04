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| | СМИ: В Северной Корее на город упала баллистическая ракета

СМИ: В Северной Корее на город упала баллистическая ракета

Сегодня, 08:29
Неудачное испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты стало известно прессе. Как известно, ее запуск состоялся еще в конце апреля прошлого года, но данные о провале всеми возможными силами пытались замаскировать. Обломки ракеты рухнули на населенный пункт КНДР Токчхон.
 

СМИ: В Северной Корее на город упала баллистическая ракета

 

Источник в американском правительстве утверждает, что ракета имела средний радиус действий и серьезно навредила промышленным зданиям. Пресса уверяет, что речь идет о классификации «Хвасон-12». Ракета с начальной точки, после вылета, смогла пролететь не более 70 километров. Журналисты искренне сомневаются в том, что жертв было много в Северной Корее, ведь оружие приземлилось в промышленной зоне и во время, когда там уже не осталось рабочих. В общей же сложности, население Токхчона составляет около 237 тысяч человек.
 
Как известно, во время своего новогоднего обращения северокорейский лидер Ким Чен Ын утвердительно отметил, что Соединенные Штаты получат более чем радикальный ответ в случае, если будут угрожать безопасности КНДР. Также он добавил, что «красная кнопка» на его столе и он может нажать ее в любой момент. Трамп не стал оставлять это без комментария и ответил, что у него «кнопка больше и она работает».

Николай Офицеров
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