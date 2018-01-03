В Киеве на Новый год взорвали петарду, привязанную к хвосту собаки

В Киеве на Новый год живодеры привязали к хвосту собаки петарду и подорвали ее. Информацию об этом распространяют украинские СМИ. В больницу обратились местные жители, они заметили, как скулящее животное пробежало мимо и упало в подвал.

Домбровский Сергей

Сначала граждане думали, что пес просто испугался фейерверка. Потом люди заметили кровь и сообщили о случившемся врачам. Медики приехали на место происшествия и обнаружили разорванный хвост. По словам врачей, у собаки повреждены внутренние органы. Ее экстренно отправили в больницу, где оперировали на протяжении всей ночи. Животное удалось спасти, но специалисты рекомендуют не делать оптимистичных прогнозов. Состояние пса называют тяжелым.Врачи назначили животному дорогостоящее лечение. Местные жители ищут деньги, дабы помочь собаке выжить. Медики боятся заражения крови, для этого они прописали недешевый антибиотик «Тиенам». В Киеве в новогоднюю ночь при взрыве петарды пострадали три человека.