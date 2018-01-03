Охапка дров и плов готов! В Таджикистане четыре человека умерли от отравления ядовитым пловом

Четыре жителя Таджикистана умерли после поедания новогоднего плова. Экспертиза установила, что повар по ошибке добавил в блюдо нитрат натрия вместо соли. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Несколько жителей 19-го микрорайона города Худжанд отравились праздничным пловом. Четверо из них погибли, еще шестеро пребывают в больнице, среди пострадавших пожилая женщина и ее внук. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в угощении нитрат натрия. По предположениям следователей, готовивший блюдо добавил в него яд вместо соли по ошибке. Поваром оказался 67-летний мужчина, он скончался от отравления пловом. Местные жители думали, что трагедия произошла из-за некачественного алкоголя, но власти города опровергли данные слухи.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.