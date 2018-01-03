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| | В Челябинской области в новогоднюю ночь погиб пенсионер с двумя внуками

В Челябинской области в новогоднюю ночь погиб пенсионер с двумя внуками

Вчера, 20:12
В ночь с 31 декабря на 1 января в поселке Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области при пожаре погибли брат с сестрой и их дедушка. Информацию об этом распространяют местные СМИ.

В Челябинской области в новогоднюю ночь погиб пенсионер с двумя внуками

 

На место происшествия приехали работники МЧС, полицейские и врачи. Спасатели потушили пламя и обнаружили в жилище три трупа. При пожаре погибли 60-летний пенсионер, мальчик и девочка возрастом шесть лет и четыре года соответственно. Медики констатировали смерть, они уже ничем не смогли помочь людям. Правоохранители начали выдвигать различные версии по поводу происшествия. По мнению полицейских, пожар возник из-за того, что дедушка заснул в кровати с сигаретой во рту.

В результате загорелась простынь, затем огонь перебросился на ближайшие предметы. Дети и пенсионер надышались угарным газом и потеряли сознание. Это и стало истинной причиной смерти, расследование данного инцидента продолжается.
Домбровский Сергей
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