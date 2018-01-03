В Доме Союзов в Москве отравились 12 артистов

Пока обычные граждане доедают оливье и другие новогодние салаты, 12 артистов в Доме Союзов в Москве заработали кроме гонорара пищевое отравление. Все они участвовали в новогодних представлениях.

Дарья Светозарова

Для одного из них праздничная трапеза окончилась больничной койкой, остальные одиннадцать справлялись со своей хворью на месте, но не без помощи медиков. Сообщается, что вкусить пищу артисты решили в перерыве между выступлениями, и заказали еду. В кухне наблюдалась сплошная эклектика: сендвичи, салаты, рыба, рис, мясо, щи. А далее по сценарию – рвота, интоксикация, врачи.Медики еще не выяснили, какой именно продукт стал причиной массового отравления, однако в скором времени все проясниться. Пользователи нашли даже в этом печальном происшествии свои плюсы – никто из пострадавших за праздники не потеряет форму и не будет потеть в спортзале, чтобы сбросить лишние килограммы.