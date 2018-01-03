За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Доме Союзов в Москве отравились 12 артистов

В Доме Союзов в Москве отравились 12 артистов

Вчера, 20:03
Пока обычные граждане доедают оливье и другие новогодние салаты, 12 артистов в Доме Союзов в Москве заработали кроме гонорара пищевое отравление. Все они участвовали в новогодних представлениях.

В Доме Союзов в Москве отравились 12 артистов

 

Для одного из них праздничная трапеза окончилась больничной койкой, остальные одиннадцать справлялись со своей хворью на месте, но не без помощи медиков. Сообщается, что вкусить пищу артисты решили в перерыве между выступлениями, и заказали еду. В кухне наблюдалась сплошная эклектика: сендвичи, салаты, рыба, рис, мясо, щи. А далее по сценарию – рвота, интоксикация, врачи.

Медики еще не выяснили, какой именно продукт стал причиной массового отравления, однако в скором времени все проясниться. Пользователи нашли даже в этом печальном происшествии свои плюсы – никто из пострадавших за праздники не потеряет форму и не будет потеть в спортзале, чтобы сбросить лишние килограммы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Прощание с Дмитрием Коганом пройдет 2 сентября в Доме Союзов
Прощание с Дмитрием Коганом пройдет 2 сентября в Доме Союзов

Прощание с Дмитрием Коганом пройдет 2 сентября в Доме Союзов. Сообщается, что хоронить скрипача хотят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил друг умершего

СМИ: Анна Семенович решила сбросить лишние килограммы в спортзале
СМИ: Анна Семенович решила сбросить лишние килограммы в спортзале

Популярная российская певица Анна Семенович, которую природа наградила отличными пышными формами, недавно сообщила общественности, что набрала лишний вес. И

За этот год 213 жителей Краснодарского края получили пищевое отравление
За этот год 213 жителей Краснодарского края получили пищевое отравление

Более 200 человек отравились грибами за этот год на Кубани. Как сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения, в лечебные центры попали 213

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости