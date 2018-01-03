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| | Керченская переправа перестала работать из-за тумана

Керченская переправа перестала работать из-за тумана

Вчера, 19:51
Сейчас воспользоваться Керченской переправой не представляется возможным, так как ее перекрыли по причине плохой видимости из-за тумана. Информацию об этом сообщают сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Морская дирекция».

Керченская переправа перестала работать из-за тумана

 

Представители компании не рекомендуют перемещаться в сторону Керченской переправы, поскольку все равно воспользоваться ей не получится. Густой туман снизил видимость в этом районе. Сотрудники «Морской дирекции» советуют временно воздержаться от поездок в этот регион. Керченская переправа соединяет Краснодарский край с Крымом. Здесь могут передвигаться машины и ж/д поезда.

В конце декабря переправу перекрыли из-за сильного ветра, который привел к возникновению внушительных волн на море. В результате люди не могли попасть с Краснодара на полуостров и наоборот по кратчайшему пути.
Домбровский Сергей
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