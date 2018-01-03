Керченская переправа перестала работать из-за тумана

Представители компании не рекомендуют перемещаться в сторону Керченской переправы, поскольку все равно воспользоваться ей не получится. Густой туман снизил видимость в этом районе. Сотрудники «Морской дирекции» советуют временно воздержаться от поездок в этот регион. Керченская переправа соединяет Краснодарский край с Крымом. Здесь могут передвигаться машины и ж/д поезда.
В конце декабря переправу перекрыли из-за сильного ветра, который привел к возникновению внушительных волн на море. В результате люди не могли попасть с Краснодара на полуостров и наоборот по кратчайшему пути.