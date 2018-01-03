В первые дни 2018 года МЧС спасло 239 человек

За первые дни текущего года случилось 60 инцидентов с участием 239 человек. Об этом проинформировал Игорь Кутровский, врио главы Национального центра управления МЧС.

Виктория Озерова

Прошло секторное совещание МЧС. На встрече выступил замглавы одного из подразделений ведомства Игорь Кутровский. Он проинформировал, что в течение первых праздничных дней министерство спасло более 200 человек. Всего было зафиксировано около 60 инцидентов. Ринат Еникеев, глава надзорного отделения министерства, отметил, что количество пожаров в новом году заметно сократилось, как и число жертв. Директор сообщил, что инцидентов со смертельным исходом в результате применения пиротехнических средств в этом году зарегистрировано не было.Игорь Кутровский напомнил, что с конца прошедшего года все отделения ведомства переведены в режим повышенной готовности.