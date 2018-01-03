В первые дни 2018 года МЧС спасло 239 человек

Прошло секторное совещание МЧС. На встрече выступил замглавы одного из подразделений ведомства Игорь Кутровский. Он проинформировал, что в течение первых праздничных дней министерство спасло более 200 человек. Всего было зафиксировано около 60 инцидентов. Ринат Еникеев, глава надзорного отделения министерства, отметил, что количество пожаров в новом году заметно сократилось, как и число жертв. Директор сообщил, что инцидентов со смертельным исходом в результате применения пиротехнических средств в этом году зарегистрировано не было.
Игорь Кутровский напомнил, что с конца прошедшего года все отделения ведомства переведены в режим повышенной готовности.