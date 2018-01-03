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| | В Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 48 человек

В Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 48 человек

Сегодня, 14:09
В Перу автобус столкнулся с автомобилем и рухнул в пропасть. В результате погибли более 45 человек. Об этом проинформировали западные СМИ.

В Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 48 человек

 

В нескольких десятках километров от города Лима, Перу, в районе Уачо, произошла серьезная авария. Автобус столкнулся с большегрузом. В результате пассажирский транспорт сорвался в пропасть. По предварительным данным, оба транспортных средства в момент аварии передвигались по дороге с превышенной скоростью. Данные о людях, которые пребывали в автобусе, разнятся. По сведениям одних СМИ, в общественном транспорте пребывало 50 пассажиров, другие сообщают о 53 и более. На данный момент известно, что погибли 48 человек, тела некоторых спасатели обнаружили в море.

Уточняется, ДТП произошло на участке дороги, который известен под названием «поворот дьявола». Автобус рухнул с высоты в почти 100 метров.
Виктория Озерова
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