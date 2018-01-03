Засмотревшаяся в телефон девушка лишилась ноги в лифте

В Сети появилась видеозапись происшествия с одной из жительниц Китая. Заснять трагический момент удалось камерам наблюдения в лифте одного из домов на востоке Китая. На кадрах видно, как девушке зажало ногу. Уточняется, что китаянка засмотрелась в телефон и не смогла устоять на ногах. Девушка споткнулась, когда подъемник неожиданно скакнул вверх, и упала, ее конечность оказалась между дверями. Молодую жительницу Шанхая госпитализировали.
СМИ отмечают, что девушке сделали несколько операций. Несмотря на усилия медиков, ногу девушки спасти не удалось.