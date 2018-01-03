За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Россиянка умерла в Бельгии в результате падения на катке

Россиянка умерла в Бельгии в результате падения на катке

Сегодня, 12:59
В новогоднюю ночь в бельгийском городе Брюгге россиянка решила прокатиться на катке, который в то время был закрыт. Женщина упала и сильно ударилась головой, после полученной травмы, туристка скончалась. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Россиянка умерла в Бельгии в результате падения на катке

 

В соответствии со сведениями местных изданий, около 01:00 1 января на рождественской ярмарке в Брюгге туристка из РФ каталась на закрытом для посещений катке. Женщина упала и получила травму головы. От удара она потеряла сознание. После первичного обследования россиянка отказалась от госпитализации, но уже утром женщину доставили в больницу, ее обнаружили без сознания в номере пансиона, где она остановилась. Медики констатировали смерть 43-летней туристки.

Уточняется, что россиянка приехала в Бельгию со своими друзьями. Женщина планировала провести в Брюгге новогодние праздники.
Виктория Озерова
Новости по теме
Туристка из РФ погибла после падения с крыши отеля на острове Пхукет
Туристка из РФ погибла после падения с крыши отеля на острове Пхукет

Туристка из РФ погибла после падения с крыши отеля на острове Пхукет в Таиланде. Информацию об этом сообщают местные СМИ. Сейчас ведутся разбирательства этого

В Москве женщина упала с эскалатора в метро и погибла
В Москве женщина упала с эскалатора в метро и погибла

В Москве пожилая женщина умерла после падения с эскалатора на станции метро «Алма-Атинская». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе УМВД России по

Россиянка скончалась от отравления алкоголем на египетском курорте
Россиянка скончалась от отравления алкоголем на египетском курорте

Празднование Нового года в Египте закончилось летальным исходом. В знаменитом египетском Шарм-эш-Шейхе от алкогольного отравления умерла российская туристка.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости