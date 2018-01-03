Россиянка умерла в Бельгии в результате падения на катке

В новогоднюю ночь в бельгийском городе Брюгге россиянка решила прокатиться на катке, который в то время был закрыт. Женщина упала и сильно ударилась головой, после полученной травмы, туристка скончалась. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

В соответствии со сведениями местных изданий, около 01:00 1 января на рождественской ярмарке в Брюгге туристка из РФ каталась на закрытом для посещений катке. Женщина упала и получила травму головы. От удара она потеряла сознание. После первичного обследования россиянка отказалась от госпитализации, но уже утром женщину доставили в больницу, ее обнаружили без сознания в номере пансиона, где она остановилась. Медики констатировали смерть 43-летней туристки.Уточняется, что россиянка приехала в Бельгию со своими друзьями. Женщина планировала провести в Брюгге новогодние праздники.