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| | В США в ДТП с участием 35 автомобилей погиб один человек

В США в ДТП с участием 35 автомобилей погиб один человек

Сегодня, 12:39
В штате Нью-Йорк, США, произошла масштабная дорожная авария, в которой столкнулись порядка 35 транспортных средств. В результате аварии из-за снегопадов, повлиявших на общую видимость дороги, погиб один человек.

В США в ДТП с участием 35 автомобилей погиб один человек

 

На севере Нью-Йорка, в окрестностях Баффало, из-за усиленных снегопадов, которые стали причиной появления заносов на дорогах, а также ухудшивших видимость водителям транспортных средств, на трассе столкнулись сразу 35 авто. В госпиталь в экстренном режиме был доставлен пострадавший человек, который получил множественные физические повреждения, а его состояние медицинские специалисты описали как крайне тяжёлое. В данном ДТП один человек расстался с жизнью ещё до прибытия скорой помощи.

Помимо легковых авто в данной аварии также приняли участие около десятка грузовых машин. Местные СМИ сообщают о крайне низкой видимости на дорогах из-за усилившихся снегопадов, которые стали причиной множественных аварий во многих штатах США.
Александр Вест
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