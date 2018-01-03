В Киеве пьяный судья хотел скрыться с места аварии на скорой

В Киеве третьего января рядом с Житомирской трассой произошла авария, спровоцировал которую столичный судья. Информацию о данном инциденте распространяют украинские СМИ.

Домбровский Сергей

Служитель Фемиды ехал на автомобиле Ford и столкнулся с кроссовером Renault Duster. В результате владелец французской машины получил серьезные травмы. Renault Duster отбросило за пределы дороги, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Судья не получил видимых повреждений. По словам очевидцев, он оказался симулянтом, так как притворился, что ему плохо и пытался скрыться с месте происшествия в карете скорой помощи. Шоферы, ставшие очевидцами ДТП, блокировали выезд машины с медицинскими сотрудниками и виновником аварии.По словам свидетелей, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало, что служитель Фемиды употребил 250 грамм спиртного. После аварии он якобы открыл бутылку водки и начал пить. Затем судье внезапно стало плохо, и он попросил врачей, дабы они отвезли его в больницу.