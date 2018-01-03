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| | В Подмосковье пантера загрызла мужчину в частном доме

В Подмосковье пантера загрызла мужчину в частном доме

Сегодня, 10:40
В одной из деревень Подмосковья был насмерть загрызен пантерой смотритель частного зоопарка, когда попытался накормить животное.

В Подмосковье пантера загрызла мужчину в частном доме

 

Происшествие со смертельным исходом случилось под вечер второго января в деревне Обновленный Труд, которая находится в Подмосковье. Смотритель местного частного зверинца решил по плану покормить питомцев. Когда он вошел в вольер с пантерой, животное накинулось на мужчину и перегрызло ему горло. Пострадавшего не удалось спасти.

Вследствие данного происшествия, животному удалось сбежать. На протяжении нескольких часов специалисты занимались поимкой представителя фауны. Позже им удалось поймать дикую пантеру и вернуть в частный зоопарк. По поводу инцидента следователи ведут расследование.

В России это уже не первый смертельный случай с животными, сбежавшими из клетки. Раньше медведь, сбежавший из Воронежского частного зоосада, убил пожилого 84-летнего мужчину.
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