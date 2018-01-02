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| | Устрой дестрой! В Челябинске на Новый год выбросили телевизор на машину

Устрой дестрой! В Челябинске на Новый год выбросили телевизор на машину

Вчера, 18:58
Житель Челябинска выбросил телевизор в новогоднюю ночь. Аппарат попал в припаркованный автомобиль.

Устрой дестрой! В Челябинске на Новый год выбросили телевизор на машину

 

Среднего домашнего времяпровождения и досуга при полете из окна разбило заднее стекло машины, припаркованной во дворе дома Ленинского района в Челябинске. Владелец транспортного средства увидел телевизор ранним утром 1 января. Неизвестный выбросил аппарат прямиком в заднее стекло автомобиля. В тот же день сотрудник правоохранительных органов допросили потерпевшего.

Мужчина удивлен, кто и по какой причине сделал это. Он склоняется к версии о хулиганах, потому как из его транспорта ничего не похитили. Под обломками оказался планшет, находившийся на задней полке в машине.

Так как СТО и прочие сервисы пока не работают, мужчина принял решение отогнать поврежденный автомобиль на стоянку. Неизвестно, выбросили телевизор из окна или это сделали обычные прохожие. Полиция занимается расследованием происшествия.
Никита Готский
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