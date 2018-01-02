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| | Угроза взрыва на Рублевке не подтвердилась

Угроза взрыва на Рублевке не подтвердилась

Вчера, 19:04
Угроза взрыва в жидом доме на Рублевке не была подтверждена. До этого спасатели эвакуировали из помещения 40 человек.

Угроза взрыва на Рублевке не подтвердилась

 

Эвакуированные люди сумели возвратиться обратно в свой дом который находится на Рублевке. Результаты проверки продемонстрировали, что анонимный сигнал про угрозу взрыва в доме оказался ложным. К пяти часам вечера проверка закончилась, угрозу спасатели не подтвердили.

До этого сообщалось про эвакуацию 40 жильцов из дома на Рублевке. За минувшие 24 часа такие же проверки проводились в трех десятках населенных пунктах России, всего эксперты зафиксировали 50 аналогичных угроз. Ни один из сигналов не подтвердился. Неизвестные злоумышленники заявили о заложенной взрывчатке в торговых комплексах, тренажерных залах, ресторанах и аэропортах. В общей сложности спасатели эвакуировали 14 000 человек.
Никита Готский
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