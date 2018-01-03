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| | В Хорватии во время новогоднего заплыва утонули двое мужчин

В Хорватии во время новогоднего заплыва утонули двое мужчин

Сегодня, 05:20
В Хорватии в городе Риеке утонули в море двое мужчин, которые совершали традиционный новогодний заплыв.

В Хорватии во время новогоднего заплыва утонули двое мужчин

 

В городе Риеке существует новогодняя традиция, где участники в костюмах Санта Клауса, совершают заплыв в море. В этом году, несмотря на предупреждение спасателей о том, что в море поднялись большие волны, участвовало в заплыве 15 человек. Но большие волны не всем удалось победить, два человека пожилого возраста утонули, еще двое получили травмы. Один из них находится в больнице в критическом состоянии.

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