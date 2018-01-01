В Ростове на праздник затопило жилой дом

В новогоднюю ночь в Ростове был затоплен один из жилых домов. Один из очевидцев снял все на видео и выложил в интернет с соответствующим постом.

Автор видео в своем посте написал, что многоквартирный дом затопило. Это здание находится на площади 2-й Пятилетки. Также он пишет, что примерно в 23:00 на первом этаже пострадало несколько квартир. В специальные службы жильцы начали звонить еще в 21:30, но помощь до сих пор не приехала. Жильцы своими силами стараются справиться с инцидентом, но вода не уходит, а наоборот прибывает.Представитель департамента информационной политики властей Ростовской области Вероника Силина в интернете написала, что сообщение от пострадавших поступила к диспетчеру в 22:55. Специалисты выезжали на место и зафиксировали, что все канализационные люки, находящиеся во дворе, забиты. Информация об этом передана в Водоканал.