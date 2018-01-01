В Ростове в новогоднюю ночь произошло побоище

Находясь под действием спиртного молодые люди, скорее всего, не сошлись во мнении и начали доказывать свою правоту в драке. Все происходящее происходила в самом центре новогоднего празднества, которое проходило в парке имени Горького в центре Ростова. В результате махания руками участники побоища пострадали не сильно.
Отметим, что до этого масштабного побоища произошла еще одна потасовка, в которой участвовали два водителя. Инцидент засняли на видео жители донской столицы. Свидетели говорят, что началось все с дорожного происшествия, в котором один водитель «подрезал» второго.