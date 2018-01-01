Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Под Воронежем табун лошадей сбежал от подвыпившего хозяина

Под Воронежем табун лошадей сбежал от подвыпившего хозяина

Вчера, 20:40
Под Воронежем 10 лошадей сбежали из частного предприятия. Совершить побег животным удалось в то время, как хозяин начал преждевременное празднование Нового года.

Под Воронежем табун лошадей сбежал от подвыпившего хозяина

 

Вчера, 31 декабря, местные СМИ сообщили, что в Воронеже табун лошадей гуляет прямо по улицам города. Об этом рассказали очевидцы. По словам горожан, уже не первый день животных встречают на улицах Антонова-Овсеенко и Шукшина. Лошади выглядят усталыми, очень худыми и неухоженными.

Сотрудники «системы-112» связались с соответствующими организациями и сумели выяснить, что животные принадлежат частному предприятию из Подгорного. По словам свидетелей, хозяин данного предприятия уже не первый день выпивает, видимо, мужчина начал преждевременное празднование Нового года. О случившемся сообщили в полицию.
Виктория Озерова
Новости по теме
Грузовики насмерть сбили табун лошадей в Забайкалье
Грузовики насмерть сбили табун лошадей в Забайкалье

Грузовики насмерть сбили табун неожиданно выскочивших на трассу лошадей. Происшествие случилось на трассе «Амур» на территории Забайкалья.

На трассе Оренбург – Беляевка машина врезалась в табун лошадей
На трассе Оренбург – Беляевка машина врезалась в табун лошадей

На федеральной автодороге Оренбург – Беляевка произошла смертельная дорожная автомобиль, автомобиль марки Datsun  на полном ходу снес табун лошадей. ДТП

В Улаганском районе разыскиваются лица, подозреваемые в краже лошадей
В Улаганском районе разыскиваются лица, подозреваемые в краже лошадей

09.08.13 в урочище "Кызыма" в 9 км от с. Саратан Улаганского района,  неизвестные лица со свободного выпаса похитили табун лошадей в количестве 14 голов,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости