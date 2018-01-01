Под Воронежем табун лошадей сбежал от подвыпившего хозяина

Под Воронежем 10 лошадей сбежали из частного предприятия. Совершить побег животным удалось в то время, как хозяин начал преждевременное празднование Нового года.

Виктория Озерова

Вчера, 31 декабря, местные СМИ сообщили, что в Воронеже табун лошадей гуляет прямо по улицам города. Об этом рассказали очевидцы. По словам горожан, уже не первый день животных встречают на улицах Антонова-Овсеенко и Шукшина. Лошади выглядят усталыми, очень худыми и неухоженными.Сотрудники «системы-112» связались с соответствующими организациями и сумели выяснить, что животные принадлежат частному предприятию из Подгорного. По словам свидетелей, хозяин данного предприятия уже не первый день выпивает, видимо, мужчина начал преждевременное празднование Нового года. О случившемся сообщили в полицию.