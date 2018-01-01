В одном из латвийских торговых центров произошла драка. В ТЦ «Максим» в Риге две пожилые женщины подрались из-за картошки.

В городе Рига, в торговом центре «Максим» две женщины преклонного возраста учинили драку. Все произошло в овощном отделе, когда на прилавке закончилась картошка, после того как сотрудники центра принесли картошку, бабушки не смогли уступить друг другу место, кто же первый будет набирать. Словесного лексикона у них не хватило, и в ход пустили свои кулачки.Что самое интересное, пострадавшей стороной оказался молодой человек, который интеллигентно пытался разнять скандалисток. У бабушек интерес друг к другу пропал, и они накинулись вдвоем на мужчину. После чего успокоившись, мирно разошлись по разным сторонам, дабы не привлекать к себе внимание охранников центра.