В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакета

В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакетаСегодня, 12:33
Была проведена полная эвакуация здания администрации города Екатеринбург в связи с поступившими на электронную почту правоохранительных органов сообщениями о
Спасатели эвакуировали несколько сотен пассажиров из челябинского аэропорта, из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил пресс-центр Департамента транспорта МВД по
В Омске спецслужбы города в экстренном порядке провели эвакуацию граждан из здания Международного аэропорта. Причиной подобных мер со стороны правоохранителей,