В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакета

В Омске эвакуировали людей из аэропорта в связи с подозрением минирования последнего из-за обнаружения бесхозного пакета, как сообщает HotGeo.

Кем-то забытые вещи показались странными сотрудникам аэропорта Омска, однако позже оказалось, что внутри нет никаких взрывчатых веществ. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Омской области Алексея Командыкова, была проведена тщательная проверка, показавшая, что угрозы для жизней не имеется. Всем посетителям аэропорта города Омск позволили вернуться в здание.

В интернете некоторые пользователи посчитали, что то были учения, поскольку не так давно проходила эвакуация торговых центров. Другие отмечают, что во всём виноваты телефонные террористы, которые сильно активизировались в последнее время.

Ирина Летинская