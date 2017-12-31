Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакета

В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакета

Сегодня, 12:33
В Омске эвакуировали людей из аэропорта в связи с подозрением минирования последнего из-за обнаружения бесхозного пакета, как сообщает HotGeo.

В Омске эвакуировали людей из аэропорта из-за оставленного пакета

 

Кем-то забытые вещи показались странными сотрудникам аэропорта Омска, однако позже оказалось, что внутри нет никаких взрывчатых веществ. По словам руководителя пресс-службы УМВД России по Омской области Алексея Командыкова, была проведена тщательная проверка, показавшая, что угрозы для жизней не имеется. Всем посетителям аэропорта города Омск позволили вернуться в здание.

В интернете некоторые пользователи посчитали, что то были учения, поскольку не так давно проходила эвакуация торговых центров. Другие отмечают, что во всём виноваты телефонные террористы, которые сильно активизировались в последнее время.

Ирина Летинская
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