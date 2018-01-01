Подозреваемого во взрыве в продуктовом магазине нашли по флешке

Полиция осмотрела все материалы, находящиеся на съёмном носителе и обнаружила там чертежи самодельной бомбы. После длительных следственных действий, следственному комитету удалось выйти на организацию, которая также обнаруживала у себя подобный носитель памяти, с такими же материалами.
Полицейским удалось вычислить на камеру какого телефона был сделан снимок чертежа, а после и номер телефона владельца. Таким образом, главный подозреваемый в подрыве продуктового магазина был задержан. Им оказался мужчина, который состоял в секте. Он объяснил, что взрывом хотел выразить протест идеям, которые пропагандируются его сектой, и привлечь внимание.