Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Подозреваемого во взрыве в продуктовом магазине нашли по флешке

Подозреваемого во взрыве в продуктовом магазине нашли по флешке

Сегодня, 12:20
27 декабря в магазине «Перекрёсток» в Петербурге произошёл взрыв самодельной бомбы, которую туда принёс один из посетителей. Во время осмотра магазина полиция нашла флешку на одной из продуктовых полок.

Подозреваемого во взрыве в продуктовом магазине нашли по флешке

 

Полиция осмотрела все материалы, находящиеся на съёмном носителе и обнаружила там чертежи самодельной бомбы. После длительных следственных действий, следственному комитету удалось выйти на организацию, которая также обнаруживала у себя подобный носитель памяти, с такими же материалами.

Полицейским удалось вычислить на камеру какого телефона был сделан снимок чертежа, а после и номер телефона владельца. Таким образом, главный подозреваемый в подрыве продуктового магазина был задержан. Им оказался мужчина, который состоял в секте. Он объяснил, что взрывом хотел выразить протест идеям, которые пропагандируются его сектой, и привлечь внимание.
Валерия Голицына
Новости по теме
От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек
От взрыва самодельной бомбы в Неаполе погиб один человек

В результате взрыва самодельной бомбы в итальянском Неаполе умер один человек. Инцидент произошел в городе Италии ночью, с 21 на 22 декабря.

Во Флоренции из-за взрыва самодельной бомбы пострадал полицейский
Во Флоренции из-за взрыва самодельной бомбы пострадал полицейский

В воскресенье во Флоренции (Италия, регион Тоскана) прогремел мощный взрыв, вызванный детонацией самодельного устройства. В результате инцидента пострадал один

В Петербурге 3 подростка попали в больницу из-за взрыва самодельной бомбы
В Петербурге 3 подростка попали в больницу из-за взрыва самодельной бомбы

В Санкт-Петербурге три подростка попали в больницу вследствие взрыва самодельной бомбы, причем одному из них оторвало пальцы на правой руке. Об этом сообщает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости