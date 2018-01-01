Подозреваемого во взрыве в продуктовом магазине нашли по флешке

27 декабря в магазине «Перекрёсток» в Петербурге произошёл взрыв самодельной бомбы, которую туда принёс один из посетителей. Во время осмотра магазина полиция нашла флешку на одной из продуктовых полок.

Валерия Голицына

Полиция осмотрела все материалы, находящиеся на съёмном носителе и обнаружила там чертежи самодельной бомбы. После длительных следственных действий, следственному комитету удалось выйти на организацию, которая также обнаруживала у себя подобный носитель памяти, с такими же материалами.Полицейским удалось вычислить на камеру какого телефона был сделан снимок чертежа, а после и номер телефона владельца. Таким образом, главный подозреваемый в подрыве продуктового магазина был задержан. Им оказался мужчина, который состоял в секте. Он объяснил, что взрывом хотел выразить протест идеям, которые пропагандируются его сектой, и привлечь внимание.