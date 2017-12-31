Чиновники в Челябинске срубили без спроса ёлку у местной жительницы

Соседи женщины, владеющей участком, на котором росло дерево, были ошарашены, увидев, как неизвестные личности стали спиливать дерево без присутствия его хозяйки. Увиденный беспредел соседи поспешили снять на телефон. На аргументы соседей о том, что ёлка не принадлежит городу, находясь на участке их знакомой, рабочие лишь упомянули, что выполняют распоряжение главы администрации поселения. Как оказалось, Артур Ишкильдин, возглавляющий сельскую администрацию поселения, лично выбрал данное дерево, издав соответствующий указ о его вырубке.
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