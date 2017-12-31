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| | В детском саду Дагестана детям раздали просроченные конфеты

В детском саду Дагестана детям раздали просроченные конфеты

Сегодня, 11:30
Недавно в сети было опубликовано видео одного из возмущённых родителей ребёнку которого в детском саду Дагестана раздали просроченные конфеты в новогоднем подарке.

В детском саду Дагестана детям раздали просроченные конфеты

 

Мужчина снимал сами конфеты, а также читал сроки годности, которые на них написаны. И если одни сладости нельзя есть уже пол года как, то друге были просрочены ещё в 2016 году. Мужчина не назвал ни номера, ни адреса детского сада, в котором идёт такое бесчинство, однако возмущению пользователей не было предела.

Некоторые родители предлагали собрать все ядовитые «сюрпризы» в один пакет и подать на учреждение в суд. Другие же считают, что такие подарки принесла организация, которая занимается праздниками, и детский сад к этому не причастен.
Валерия Голицына
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