В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругуСегодня, 09:34
Следователи Мордовии возбудили уголовное дело в отношении бывшего работника местной психбольницы. Во версии следствия, 66-летний пенсионер убил собственную
46-летний таксист из Екатеринбурга осужден за зверское убийство своей клиентки. За то, что он обезглавил свою 22-летнюю пассажирку, суд назначил ему 9 лет и 9
25 сентября в штате Оклахома в США произошел трагический случай. Сотрудник компании «Воган Фудс» прямо на рабочем месте обезглавил свою коллегу, еще одну ранил