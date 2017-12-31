Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

Сегодня, 09:34
За убийство под суд в штате Техас пойдет мужчина. Преступник, по версии следствия, получил в подарок на День благодарения настоящий самурайский меч и в результате отрубил им голову своей сожительнице. Застали его непосредственно на месте преступления.
 

В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

 

Одна из родственниц мужчины рассказала правоохранителям о том, что у него и ранее наблюдались проблемы с психикой. На месте происшествия она застала предполагаемого убийцу вместе с другими родственниками. На данный момент техасец ожидает судебного решения. Ему отказано в возможности выхода на свободу под залог.
 
Буквально за две недели до этого полиция Техаса уже разбиралась с другим инцидентом, в ходе которого мужчина обезглавил свою жену на глазах у детей, а после положил отрубленную голову в холодильник. Он был приговорен к 52 годам тюремного заключения.

Николай Офицеров
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