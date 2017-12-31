В США мужчина получил в подарок самурайский меч и обезглавил им подругу

За убийство под суд в штате Техас пойдет мужчина. Преступник, по версии следствия, получил в подарок на День благодарения настоящий самурайский меч и в результате отрубил им голову своей сожительнице. Застали его непосредственно на месте преступления.

Одна из родственниц мужчины рассказала правоохранителям о том, что у него и ранее наблюдались проблемы с психикой. На месте происшествия она застала предполагаемого убийцу вместе с другими родственниками. На данный момент техасец ожидает судебного решения. Ему отказано в возможности выхода на свободу под залог.

Буквально за две недели до этого полиция Техаса уже разбиралась с другим инцидентом, в ходе которого мужчина обезглавил свою жену на глазах у детей, а после положил отрубленную голову в холодильник. Он был приговорен к 52 годам тюремного заключения.

Николай Офицеров