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| | В Свердловской области взорвался газ в двухэтажном доме

В Свердловской области взорвался газ в двухэтажном доме

Вчера, 20:38
В двухэтажном здании Свердловской области взорвался газ. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на экстренные структуры региона.

В Свердловской области взорвался газ в двухэтажном доме

 

В результате происшествия в двухэтажном доме пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Инцидент произошел в населенном пункте Галкинское. Двух потерпевших отвезли в больницу с ожогами тела. Несущие конструкции многоквартирного дома не повреждены, изменено в ходе аварии остекление жилья. Все моменты и обстоятельства взрыва в настоящее время уточняются.

Подобный инцидент произошел в регионе в феврале 2015 года. Тогда произошел взрыв газа в двухэтажном доме поселка Позариха. Из-за хлопка газового баллона пострадали три квартиры, разрушились межкомнатные покрытия и частично обвалился потолок. Всего пострадали трое детей, в доме проживали 40 человек.
Никита Готский
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