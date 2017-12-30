В Свердловской области взорвался газ в двухэтажном доме

В двухэтажном здании Свердловской области взорвался газ. Об этом пишут журналисты, ссылаясь на экстренные структуры региона.

Никита Готский

В результате происшествия в двухэтажном доме пострадали четыре человека, включая одного ребенка. Инцидент произошел в населенном пункте Галкинское. Двух потерпевших отвезли в больницу с ожогами тела. Несущие конструкции многоквартирного дома не повреждены, изменено в ходе аварии остекление жилья. Все моменты и обстоятельства взрыва в настоящее время уточняются.Подобный инцидент произошел в регионе в феврале 2015 года. Тогда произошел взрыв газа в двухэтажном доме поселка Позариха. Из-за хлопка газового баллона пострадали три квартиры, разрушились межкомнатные покрытия и частично обвалился потолок. Всего пострадали трое детей, в доме проживали 40 человек.