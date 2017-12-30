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| | В Ростове водитель маршрутки избил монтировкой пьяного человека

В Ростове водитель маршрутки избил монтировкой пьяного человека

Вчера, 18:41
Водитель ростовской маршрутки избил монтировкой пьяного мужчину. Инцидент произошел на улице Ленина 29 декабря.
 

В Ростове водитель маршрутки избил монтировкой пьяного человека

 

Как сообщают пассажиры, маршрутка направлялась с Александровки. Ее водитель остановился на остановке, после чего послышался удар сзади. Выпивший парень ударил транспорт пластиковой бутылкой со спиртным напитком. Возмущенный водитель, прихватив в собой монтировку, вышел из салона и отправился к хулигану.

Пьяный высказал несколько нецензурных слов автомобилисту, после чего тот нанес ему ряд ударов монтировкой. На остановку подъехала другая маршрутка, увлекшегося дракой водителя едва удалось унять.

О событии в Сети рассказали свидетели происшествия. Многие считают, что такие водители не должны трудиться в общественном транспорте. Некоторые заступились за водителя, а сам пос набрал больше сотни лайков.

Никита Готский
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