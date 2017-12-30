«Знающий всю администрацию Ростова» дебошир разгромил ресторан

Дебошир, заявляющий, что знает всех высокопоставленных чиновников Ростова-на-Дону, начал громить один из ресторанов города. Чтобы успокоить нетрезвого мужчину, пришлось вызывать наряд полиции.

Виктория Озерова

Вчера, 29 декабря поздно вечером в ресторане «Чинар» в донской столице произошел инцидент с участием нетрезвого мужчины. Представитель сильного пола средних лет начал заранее праздновать Новый год и немного переборщил со спиртными напитками. От такого количества выпитого мужчина начал вести себя неадекватно. Свидетели попытались успокоить дебошира, на что он заявил, что знает «всю администрацию Ростова», поэтому у них будут серьезные проблемы. Остановить нетрезвого мужчину удалось только сотрудникам правоохранительных органов. При задержании дебошир ударил полицейского и женщину, которая стояла рядом, после чего притворился, что ему стало плохо.На данный момент дебошира доставили в районное отделение полиции.