Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

От Редактора

Мощный взрыв в январе 2018 и обитаемый спутник Юпитера: Что скрывает NASA о космосе?

Взрывы в космосе связаны с инопланетянами?

Сюжеты :

Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года
| | «Знающий всю администрацию Ростова» дебошир разгромил ресторан

«Знающий всю администрацию Ростова» дебошир разгромил ресторан

Вчера, 19:02
Дебошир, заявляющий, что знает всех высокопоставленных чиновников Ростова-на-Дону, начал громить один из ресторанов города. Чтобы успокоить нетрезвого мужчину, пришлось вызывать наряд полиции.

«Знающий всю администрацию Ростова» дебошир разгромил ресторан

 

Вчера, 29 декабря поздно вечером в ресторане «Чинар» в донской столице произошел инцидент с участием нетрезвого мужчины. Представитель сильного пола средних лет начал заранее праздновать Новый год и немного переборщил со спиртными напитками. От такого количества выпитого мужчина начал вести себя неадекватно. Свидетели попытались успокоить дебошира, на что он заявил, что знает «всю администрацию Ростова», поэтому у них будут серьезные проблемы. Остановить нетрезвого мужчину удалось только сотрудникам правоохранительных органов. При задержании дебошир ударил полицейского и женщину, которая стояла рядом, после чего притворился, что ему стало плохо.

На данный момент дебошира доставили в районное отделение полиции.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Москве пьяный дебошир избил и покусал полицейского
В Москве пьяный дебошир избил и покусал полицейского

Согласно официальным данным, предоставленными сотрудниками ГУ МВД России, в Москве пьяный дебошир избил и покусал полицейского. Мужчина задержан, ему оформили

В Москве напавший на правоохранителей дебошир скончался в полицейском отделении
В Москве напавший на правоохранителей дебошир скончался в полицейском отделении

В Москве в полицейском отделении скончался дебошир, напавший на сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что инцидент

В Воронежской области пьяный дебошир серьезно ранил полицейского
В Воронежской области пьяный дебошир серьезно ранил полицейского

В Воронежской области пьяный дебошир серьезно ранил сотрудника полиции, попытавшегося его успокоить, сообщил представитель пресс-центра областного МВД.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости