В Пулково перенесли рейс из-за львенка на борту

В багажном отделении аэропорта Пулково обнаружили детеныша льва. В связи с таким инцидентом был задержан рейс.

Никита Готский

Причиной для переноса или отмены вылета самолета бывает не только плохая погода. На борту самолета, который прилетел в Санкт-Петербург из Грозного, нашелся необычный пассажир - львенок. Своим присутствием он шокировал весь аэропорт. Зверек находился в багажном отсеке, вероятно, перестало работать снотворное, детеныш льва очнулся, после чего сломал клетку и убежал на свободу.За все время он успел надоесть пассажирам, улетевшим из северной столицы обратно в Грозный. Рейс пришлось задержать на шесть часов, пока разыскивали животное. Борт вылетел только в 16:00 вместо 10:20 утра.Львенка разыскивали по всему Пулково специальные структуры. В настоящее время он располагается под присмотром ветеринаров.