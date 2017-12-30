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| | В Ступене в Подмосковье на жителей напали зимние комары

В Ступене в Подмосковье на жителей напали зимние комары

Вчера, 17:50
В Подмосковье в Ступене жильцы дома на улице Бахарева, не могут никак избавиться от кусавшего их роя комаров.

 


В ЖКХ-компанию в Ступене пришла жалоба, от жильцов дома по улице Бахарева, о том, что на них нападают зимние комары. По сведениям жильцов комары появились в доме из подвала, который был затоплен водой. Люди опасаются, что в подвале, вероятно, водятся крысы и комары, которые могут быть разносчиками инфекционных болезней. Просили принять соответствующие меры.

Эксперты осмотрели подвал и заверили жильцов, что крыс там нет, а комары не опасны. Сейчас там проводятся соответственные работы по устранению воды и комаров, которые появились из-за большого количества влаги.
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