В Ступене в Подмосковье на жителей напали зимние комары

В Подмосковье в Ступене жильцы дома на улице Бахарева, не могут никак избавиться от кусавшего их роя комаров.





В ЖКХ-компанию в Ступене пришла жалоба, от жильцов дома по улице Бахарева, о том, что на них нападают зимние комары. По сведениям жильцов комары появились в доме из подвала, который был затоплен водой. Люди опасаются, что в подвале, вероятно, водятся крысы и комары, которые могут быть разносчиками инфекционных болезней. Просили принять соответствующие меры.Эксперты осмотрели подвал и заверили жильцов, что крыс там нет, а комары не опасны. Сейчас там проводятся соответственные работы по устранению воды и комаров, которые появились из-за большого количества влаги.