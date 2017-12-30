Под Волгоградом произошло ДТП с тотальным исходом

Под Волгоградом в городе Котово легковой автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, въехал в толпу людей.





В городе Котово по улице Чапаева произошло страшное ДТП. Пьяный водитель ,34- лет, не справился с управлением автомобиля и вылетел на тротуар, на котором были люди, вышедшие из кафе. Это произошло около двух часов ночи. Одна девушка, 26-лет, скончалась сразу же, двое мужчин и девушку доставили в местное отделение больницы с тяжелыми травмами.Сотрудники МВД виновника ДТП задержали. Ему грозит лишение прав и лишение свободы на 3 года. Суда еще не было, но следователи будут ходатайствовать о его заключении под стражу, дабы избежать его скрытия от наказания.