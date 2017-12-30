В Харькове неизвестный взял заложников в почте

В Харькове неизвестный взял заложников в здании почты. Об этом сообщает местная пресса.

Никита Готский

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел возле торгового комплекса "Рост" на одно из городских улиц. Известно также, что в корпусе находятся люди. Участок возле места события оцеплен, там находятся скорая помощь, пожарные, сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники. Мужчина, захвативший пленников, заявил, что на нем имеется взрывчатка, которую он готов применить. Более точных сведений к данному моменту пока нет.Ранее в Ленинградской области грабитель взял в плен заложников в магазине "Полушка" и унес собой кассу в сумме около 290 000 рублей. Вор прикрыл лицо шарфом и черной шапкой. Совершив преступление, он сел в машину и уехал. Злоумышленника разыскивают сотрудники полиции.