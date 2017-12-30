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| | Из реки в Москве выловили тело мужчины

Из реки в Москве выловили тело мужчины

Вчера, 17:19
В Москве на Николямской набережной было обнаружено бездыханное тело мужчины, находившееся в реке. Прибывшие на место специалисты экстренных служб выловили труп.

Из реки в Москве выловили тело мужчины

 

В данный момент в столице РФ в районе Николямской набережной работают представители экстренных служб, которые заняты установлением причин смерти мужчины, труп которого был выловлен из реки Яуза. Тело мужчины будет направлено на дальнейшую экспертизу, которая должна выявить детали и причины гибели неизвестного мужчины.

Стоит напомнить, в Москве всего за один день сотрудники правопорядка сумели обнаружить два трупа женщин. Одной из погибших оказалась бабушка, которая скончалась прямо в своём жилище по естественным причинам. Второй труп был обнаружен сотрудниками полиции по наводке родственников, которые заявили о том, что 76-летняя женщина не выходила на связь больше недели. Пенсионерку также обнаружили в её квартире после вскрытия двери с помощью физической силы.
Александр Вест
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