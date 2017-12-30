Два папы подрались на детской ёлке в Ярославле

В Ярославле во время проведения детского утренника, посвященного скорому пришествию Нового года, произошла стычка между родителями. Два папы устроили драку прямо в доме культуры из-за того, что один не уступил место другому.

Александр Вест

Детский утренник закончился вызовом правоохранительных органов из-за того, что один папа не проявил желание уступить место другому. Прямо посреди детской ёлки, проходившей в Ярославле в доме культуры имени Добрынина, мужчины устроили потасовку, омрачившую представление. По заявлениям очевидцев, в этом году на «Щелкунчике» в ДК собралось весьма немалое количество людей. После начала спектакля дети и их родители поспешили занять места в зрительском зале, а из-за нежелания уступить место там же и образовалась потасовка между двумя родителями.Однако, очевидцы добавили, что драка происходила на задних рядах, так что все зрители, находившиеся спереди, даже не заметили происходившего. Вскоре полиция вывела обоих пап из зала.