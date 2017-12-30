Два папы подрались на детской ёлке в Ярославле

Детский утренник закончился вызовом правоохранительных органов из-за того, что один папа не проявил желание уступить место другому. Прямо посреди детской ёлки, проходившей в Ярославле в доме культуры имени Добрынина, мужчины устроили потасовку, омрачившую представление. По заявлениям очевидцев, в этом году на «Щелкунчике» в ДК собралось весьма немалое количество людей. После начала спектакля дети и их родители поспешили занять места в зрительском зале, а из-за нежелания уступить место там же и образовалась потасовка между двумя родителями.
Однако, очевидцы добавили, что драка происходила на задних рядах, так что все зрители, находившиеся спереди, даже не заметили происходившего. Вскоре полиция вывела обоих пап из зала.