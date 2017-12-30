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| | Полицейские всю ночь искали пропавшего под Волгоградом школьника

Полицейские всю ночь искали пропавшего под Волгоградом школьника

Вчера, 16:28
Вчера, 29 декабря, под Волгоградом пропал 10-летний школьник. Полицейские всю ночь искали беглеца, а мальчик все это время находился в заброшенном здании вблизи дома. Об этом проинформировали в ГУ МВД по региону.

Полицейские всю ночь искали пропавшего под Волгоградом школьника

 

Сегодня, 30 декабря, в селе Дубовый Овраг Волгоградской области правоохранители нашли маленького беглеца неподалеку от дома. Накануне в полицию обратился 34-летний мужчина с сообщением о пропаже 10-летнего сына. Отец проинформировал, что тот сбежал после ссоры из-за курения: мужчина нашел у школьника сигареты. Мальчик сказал, что пойдет к бабушке, однако до места не дошел. Полицейские обыскали все частные дома и здания в течение всей ночи, и обнаружили все-таки беглеца.

Следует отметить, что отец и мать мальчика пребывают в разводе, это уже не первый его побег. На родителей школьника составлены протоколы за неисполнение обязательств по воспитанию ребенка.
Виктория Озерова
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