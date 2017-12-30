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| | Безбилетник прищемил пенис в лондонском метро

Безбилетник прищемил пенис в лондонском метро

Вчера, 16:22
В социальной Сети Facebook скорыми темпами набирает популярность видео, на котором запечатлён мужчина, пытавшийся преодолеть турникет в лондонском метрополитене. Из-за неудачной попытки преодолеть турникет безбилетник прищемил свой пенис.

Безбилетник прищемил пенис в лондонском метро

 

Пользователь, зарегистрированный в популярной соцсети Facebook под именем Марк Грейвз, обнародовал видеозапись безбилетника, который хотел обмануть систему. По словам мужчины, инцидент произошёл в пределах станции лондонского метрополитена «Ковент-Гарден». Для того, чтобы вызволить горе-безбилетника, ему понадобилась помощь представителей правоохранительных органов, которые применили усилия, чтобы освободить мужское достоинство «зайца» из турникета.

Безбилетник прищемил пенис в лондонском метро

 

Пользователей в Сети значительно позабавил тот факт, что при каждой попытке освобождения мужчины, застрявшем в турникете, он начинал громко кричать от боли. Заметим, что в итоге мужчину вызволили из цепких «лап» турникета, за что он в благодарность обнимал всех своих спасителей.
Александр Вест
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