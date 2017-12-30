Безбилетник прищемил пенис в лондонском метро

Пользователь, зарегистрированный в популярной соцсети Facebook под именем Марк Грейвз, обнародовал видеозапись безбилетника, который хотел обмануть систему. По словам мужчины, инцидент произошёл в пределах станции лондонского метрополитена «Ковент-Гарден». Для того, чтобы вызволить горе-безбилетника, ему понадобилась помощь представителей правоохранительных органов, которые применили усилия, чтобы освободить мужское достоинство «зайца» из турникета.
Пользователей в Сети значительно позабавил тот факт, что при каждой попытке освобождения мужчины, застрявшем в турникете, он начинал громко кричать от боли. Заметим, что в итоге мужчину вызволили из цепких «лап» турникета, за что он в благодарность обнимал всех своих спасителей.