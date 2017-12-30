В Грузии задержаны два рейса после попадании молнии в самолет

В Кутаиси задержаны два рейса из-за попадания молнии в самолет. Борт направлялся в Салоники.

Никита Готский

Самолет совершил срочную посадку в Болгарии после удара молнии. При этом авиакомпания, которой принадлежит самолет, обязалась доставить пассажиров в конечный пункт назначения. Известно, что на борту самолета присутствовали 170 человек, никто из них не пострадал.Согласно данным аэропорта, следовавший борт в Ларнаку задерживается на четыре часа. Он должен был вылететь в 12:45. Другой рейс в Меммингем с вылетов в 18:25 также задерживается. Вероятное время отправки пока не сообщается.Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержаны 12 вылетов. Причиной этому является густой туман. Задержка затронула более восьми сотен человек, социальной напряженности в авиагавани не наблюдается.