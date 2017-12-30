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| | В Грузии задержаны два рейса после попадании молнии в самолет

В Грузии задержаны два рейса после попадании молнии в самолет

Вчера, 16:10
В Кутаиси задержаны два рейса из-за попадания молнии в самолет. Борт направлялся в Салоники.

В Грузии задержаны два рейса после попадании молнии в самолет

 

Самолет совершил срочную посадку в Болгарии после удара молнии. При этом авиакомпания, которой принадлежит самолет, обязалась доставить пассажиров в конечный пункт назначения. Известно, что на борту самолета присутствовали 170 человек, никто из них не пострадал.

Согласно данным аэропорта, следовавший борт в Ларнаку задерживается на четыре часа. Он должен был вылететь в 12:45. Другой рейс в Меммингем с вылетов в 18:25 также задерживается. Вероятное время отправки пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержаны 12 вылетов. Причиной этому является густой туман. Задержка затронула более восьми сотен человек, социальной напряженности в авиагавани не наблюдается.
Никита Готский
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