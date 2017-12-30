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| | В Красноярской области полицейский вынес на себе едва не утонувшего рыбака

В Красноярской области полицейский вынес на себе едва не утонувшего рыбака

Вчера, 15:44
Сотрудник полиции вытащил из воды замерзшего рыбака. Мужчина едва не утонул в Енисее.

В Красноярской области полицейский вынес на себе едва не утонувшего рыбака

 

Двое любителей зимней рыбалка смогли выжить после опрокидывания лодки на Енисее возле Железногорска Красноярского края. Один из рыбаков сумел своими силами доплыть до берега, очевидцы оказали ему первую помощь. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов принялись изучать территорию, разыскивая второго потерпевшего, когда слышали слабые крики, доносившиеся с острова на реке.

Один из стражей правопорядка двинулся вброд к острову. Там он осмотрел замерзшего человека, который не мог двигаться от переохлаждения, и на себе его перенес на берег. Все потерпевшие проживают в Железногорске, их передали врачам, в настоящее время им ничего не угрожает.

Прежде пресса сообщала, что 25 декабря пожилой мужчина провалился под лед в Самарской области на Волге. Вытащить из воды 68-летнего рыбака не удалось.
Никита Готский
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