Гена Букин не пострадал: Посетителей ТЦ "Гринвич" в Екатеринбурге эвакуируют из-за бомбы

В данный момент в известном торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге, где проходили съёмки популярного телевизионного сериала «Счастливы вместе», проводится экстренная эвакуация из-за возможной угрозы взрыва.

Александр Вест

В торговом центре, расположенном в Екатеринбурге, где не одну пару обуви продал известный персонаж телевидения Гена Букин, в данный момент проводится полная эвакуация, включая весь персонал. Данная эвакуация была инициирована в связи с очередным случаем телефонного терроризма, захлестнувшего Российскую Федерацию с осени нынешнего года. Стоит отметить, что сегодня в Екатеринбурге произошёл не один случай оповещений о возможной угрозе взрыва. Так, из-за сообщения о нахождении в торговом центре «Мега» взрывоопасного устройства оттуда также в экстренном порядке эвакуировали всех посетителей и персонал.В социальных сетях были обнародованы фотоматериалы, на которых запечатлены посетители ТЦ «Гринвич», которые в спешке покинули заведение, где они обедали, даже не успев избавиться о еды.