В Саранске двух рабочих завалило грунтом

Сегодня, 30 декабря, в Саранске произошел обвал грунта. В земляную ловушку попали двое мужчин, производивших работы. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Виктория Озерова

В столице Мордовии по улице Ворошилова около дома под номером четыре рабочие производили прокладывание труб. При работе с землей случился обвал, в ловушке оказались двое рабочих. Сообщение о произошедшем поступило в экстренные службы сегодня приблизительно в 11:30. Ранее появилась информация, что шансы на то, что люди остались живы, ничтожно малы – об этом проинформировали спасатели. Недавно в местных СМИ появилось сообщение, что оба мужчины погибли, а их тела были извлечены из-под завала.На данный момент на месте случившегося работают специалисты, причины и детали происшествия уточняются.