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| | ДТП в Петербурге: Кроссовер Kia врезался в маршрутное такси

ДТП в Петербурге: Кроссовер Kia врезался в маршрутное такси

Вчера, 14:31
На Обуховской обороне в городе Санкт-Петербурге произошла автомобильная авария, участниками которой стали кроссовер Kia и маршрутка.

ДТП в Петербурге: Кроссовер Kia врезался в маршрутное такси

 

30 декабря в Петербурге, в обеденное время, произошла авария маршрутного такси и легкового автомобиля, в которой очень сильно пострадал кроссовер Kia. На проспекте Обуховской Обороны автомобиль потерял управление и ударился в препятствие на обочине, а затем от удара протаранил маршрутку.

 У автомобиля маршрутного такси помят корпус, а вот Kia поврежден очень серьезно. Возможно машина ремонту не подлежит. Водитель легкового автомобиля отделался испугом и легкими ушибами, что же касается пассажиров маршрутного такси ничего не известно. Подробности выясняются.


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