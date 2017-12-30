ДТП в Петербурге: Кроссовер Kia врезался в маршрутное такси

30 декабря в Петербурге, в обеденное время, произошла авария маршрутного такси и легкового автомобиля, в которой очень сильно пострадал кроссовер Kia. На проспекте Обуховской Обороны автомобиль потерял управление и ударился в препятствие на обочине, а затем от удара протаранил маршрутку. 30 декабря в Петербурге, в обеденное время, произошла авария маршрутного такси и легкового автомобиля, в которой очень сильно пострадал кроссовер Kia. На проспекте Обуховской Обороны автомобиль потерял управление и ударился в препятствие на обочине, а затем от удара протаранил маршрутку.





На Обуховской обороне в городе Санкт-Петербурге произошла автомобильная авария, участниками которой стали кроссовер Kia и маршрутка.

У автомобиля маршрутного такси помят корпус, а вот Kia поврежден очень серьезно. Возможно машина ремонту не подлежит. Водитель легкового автомобиля отделался испугом и легкими ушибами, что же касается пассажиров маршрутного такси ничего не известно. Подробности выясняются.