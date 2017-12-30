При стрельбе в Лондоне пострадали двое подростков

В одном из ресторанов фастфуда, расположенном в Лондоне, неизвестный преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, в результате которой два подростка пострадали, получив ранения.

Александр Вест

В данный момент представители правоохранительных органов в Лондоне занимаются расследованием причин и деталей стрельбы, произошедшей в одной из закусочных Лондона. Личность стрелка пока не установлена, полиция занимается проведением официального расследования по факту данного инцидента. В результате стрельбы в ресторане фастфуда, расположенной в районе Ньюэм, два подростка были госпитализированы в экстренном порядке в ближайшее медицинское учреждение, где медики диагностировали у них ранения в области спины и ноги.По заверению медицинских специалистов, жизни пострадавших в данный момент ничего не угрожает, оба они прооперированы. Обоим подросткам, пострадавшим в инциденте, по 16 лет.