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| | В Петербурге подростку оторвало два пальца взрывом петарды

В Петербурге подростку оторвало два пальца взрывом петарды

Сегодня, 13:17
В Санкт-Петербурге произошёл очередной случай неосторожного обращения с пиротехнической продукцией, в котором 17-летний студент лишился двух пальцев из-за взрыва петарды.

В Петербурге подростку оторвало два пальца взрывом петарды

 

17-летний парень, учащийся на четвёртом курсе в Индустриально-строительном колледже в Санкт-Петербурге получил серьёзные повреждения. В результате, взорвавшейся преждевременно петарды прямо в руке у подростка, он лишился сразу двух пальцев. По словам пострадавшего, он нашёл петарду в районе проспекта Ветеранов, а при попытке поджечь её, пиротехническое изделие взорвалось прямо у него в руке. Медики оценили полученные подростком травмы как тяжёлые, а от рваных и взрывных ран мизинец и безымянный палец были частично оторваны.

Медицинские специалисты пообещали, что сделают всё возможное для восстановления утраченных пальцев, а в данный момент медики занимаются ускорением восстановительных процессов.
Александр Вест
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