В Петербурге подростку оторвало два пальца взрывом петарды

В Санкт-Петербурге произошёл очередной случай неосторожного обращения с пиротехнической продукцией, в котором 17-летний студент лишился двух пальцев из-за взрыва петарды.

Александр Вест

17-летний парень, учащийся на четвёртом курсе в Индустриально-строительном колледже в Санкт-Петербурге получил серьёзные повреждения. В результате, взорвавшейся преждевременно петарды прямо в руке у подростка, он лишился сразу двух пальцев. По словам пострадавшего, он нашёл петарду в районе проспекта Ветеранов, а при попытке поджечь её, пиротехническое изделие взорвалось прямо у него в руке. Медики оценили полученные подростком травмы как тяжёлые, а от рваных и взрывных ран мизинец и безымянный палец были частично оторваны.Медицинские специалисты пообещали, что сделают всё возможное для восстановления утраченных пальцев, а в данный момент медики занимаются ускорением восстановительных процессов.