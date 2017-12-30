В МЧС озвучили возможные причины взрыва в пятиэтажке в Екатеринбурге

На улице Верстовой в Екатеринбурге накануне произошел взрыв. Отмечается, что возгорание случилось в квартире на верхнем этаже здания. Один из жильцов многоэтажки пострадал, его госпитализировали с ожогами. Всего спасатели эвакуировали из пятиэтажного строения 40 человек.

Дарья Светозарова

Эксперты из испытательной пожарной лаборатории предположили, что причиной инцидента мог послужить взрыв бытового газа, но с ними не согласны газовики. По их словам, возгорание случилось в жилой комнате, а не на кухне, где имеется соответствующее оборудование. Как выяснилось позже, кухня как раз почти не пострадала, остался в целости и внутридомовой газопровод, что исключается при взрыве газа, да и на запах газа соседи не жаловались.Причины происшествия расследуют правоохранители, а прокуратура проводит проверку с целью выяснения обстоятельств, предшествовавших взрыву. В СК завели уголовное дело по факту порчи имущества. По одной из версий, поджог устроил сам погорелец.На данный момент все временно отселенные жильцы вернулись в свои квартиры. Трещина в стене, которую ранее обнаружили спасатели признана неопасной. Во избежание ее расширения ведутся ремонтные работы.